Union wirbt bei Pistorius für Gesellschaftsjahr statt Wehrpflicht

Berlin: In der Debatte um den Bewerbermangel bei der Bundeswehr hat sich die Union für die Einführung eines verpflichtenden Gesellschaftsjahres für Schulabgänger ausgesprochen. Dabei könne der Dienst in der Bundeswehr eine von vielen Optionen sein, sagte die CDU-Verteidigungspolitikerin Güler den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Weitere Möglichkeiten könnten der Einsatz bei Rettungsdiensten oder sozialen Einrichtungen sein. Pistorius hatte gesagt, dass er angesichts des Personalmangels bei der Bundeswehr Modelle einer Dienstpflicht prüfe. Eine Wiedereinführung der Wehrpflicht lehnen aber sowohl SPD-Chefin Esken als auch Fraktionschef Mützenich ab. Ebenfalls dagegen ist die FDP. Die Wehrpflicht in Deutschland ist seit fast 13 Jahren ausgesetzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2023 19:15 Uhr