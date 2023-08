Union will "Wirtschaftsoffensive" für Deutschland auf den Weg bringen

Schmallenberg: Die Spitze der Unionsfraktion im Bundestag will eine Wirtschaftsoffensive für Deutschland. Die soll laut CDU-Chef Merz bei einer Klausur im sauerländischen Schmallenberg erarbeitet werden. Zum Auftakt des Treffens kündigte er an, die Union werde Wirtschaftspolitik mit der Klima- und Energiekrise verbinden. Chancen ergeben sich nach seinen Worten aus neuen Technologien. Merz forderte niedrigere Strompreise und Netzengelte nicht nur für die Industrie, sondern auch für den Mittelstand. Vor der Klausur hatte er bereits mehr Leistungsbereitschaft in Deutschland verlangt. Grünen-Chef Nouripour wies das zurück und sagte, Merz rede das Land nicht nur schlecht sondern auch faul. Das helfe niemandem.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.08.2023 20:00 Uhr