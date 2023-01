Union will Silvester-Randale im Bundestag debattieren

Nachrichtenarchiv - 06.01.2023 08:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Union will die Angriffe auf Einsatzkräfte in der Silvesternacht in mehreren Großstädten im Bundestag aufarbeiten. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Frei, sagte der „Rheinischen Post“, der Bundestag müsse sich in einer der nächsten Sitzungswochen damit befassen. Es gebe in Deutschland Millionen Menschen, die nicht hier geboren seien, sich nicht engagierten und nicht an die Gesetze hielten. Nur wenige Jahre nach der Kölner Silvesternacht müsse man erneut darüber diskutieren, dass es offenkundig ein erschreckendes Problem mit gewaltbereiten Integrationsverweigerern gebe. Frei forderte eine umfássende und ehrliche Bestandsaufnahme über Ausmaß und Ursachen der gescheiterten Integration. // Anmerkung der Redaktion: Das Zitat von Thorsten Frei in indirekter Rede wurde von uns leider nicht korrekt wiedergegeben. Wir bedauern diesen Fehler außerordentlich. In der Original-Quelle heißt es: "Es gebe hierzulande Millionen Menschen, die nicht in Deutschland geboren seien, die sich engagierten und sich an die Gesetze hielten."

