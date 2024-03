Union will Resolution gegen Cannabis-Legalisierung beschließen

Berlin: Die Union wehrt sich weiterhin gegen die Teil-Legalisierung von Cannabis. Nach Darstellung von CDU und CSU verstoßen die Pläne der Bundesregierung gegen das Völker- und das Europarecht. Die Fraktionschefs aus den Parlamenten von Bund, Ländern und EU wollen dazu heute auf einer Konferenz in Brüssel eine Resolution beschließen. In dem Entwurf heißt es unter anderem, das Völkerrecht gestatte den Gebrauch von Cannabis nur zu wissenschaftlichen und medizinischen Zwecken im engen Sinn. - In Bayern klagt die Justiz über Mehrarbeit durch das Gesetz. Weil es auch eine rückwirkende Amnestie-Regelung vorsieht, müssen Staatsanwaltschaften im Freistaat Tausende eigentlich abgeschlossene Fälle noch mal überprüfen. Strafen für Delikte, die vom 1. April an keine mehr sind, müssen demnach erlassen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 10:00 Uhr