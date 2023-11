Union will nicht gegen Nachtragshaushalt klagen

Berlin: Unionsfraktionschef Merz hat den Nachtragshaushalt für das laufende Jahr als gewagte, aber durchaus mögliche Konstruktion bewertet. Seine Fraktion will den Etat allerdings noch prüfen. Danach soll über eine Klage vor dem Verfassungsgericht entschieden werden. Merz hält diesen Schritt aber für eher unwahrscheinlich. Das Bundeskabinett hatte den Nachtragshaushalt am Nachmittag beschlossen. Nach Angaben des Finanzministeriums sollen damit Kredite über knapp 45 Milliarden Euro aufgenommen werden, um Ausgaben in diesem Jahr abzusichern. Dafür muss die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse erneut ausgesetzt werden. Begründet wird dies mit einer außergewöhnlichen Notlage aufgrund der hohen Energiepreise zu Beginn des Jahres. Sowohl die Notlage und als auch der Nachtragshaushalt müssen vom Bundestag beschlossen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2023 19:00 Uhr