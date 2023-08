Union will Lohnersatz für pflegende Angehörige

Berlin: Die Union will Menschen, die ihre Angehörigen pflegen, stärker entlasten. Sie sollen für die Pflegezeit eine Lohnersatzzahlung nach dem Vorbild des Elterngeldes erhalten. Das geht aus einem Positionspapier der Bundestagsfraktion von CDU und CSU hervor, das dem Redaktionsnetzwerk Deutschland vorliegt. Was für Kinder gelte, sollte auch für die Ältesten in der Gesellschaft diskutiert werden, sagte der gesundheitspolitische Sprecher der Union, Sorge. Das sei auch eine Frage der Generationengerechtigkeit. Die Unionsfraktion fordert zudem weitere finanzielle Entlastungen, etwa durch Steuerfreibeträge und eine bessere Rentenversorgung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2023 07:00 Uhr