Union will Landtagswahlen zu Abstimmung über Ampel machen

Meldungsarchiv - 30.06.2023 21:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: CDU-Chef Merz hat die AfD als einen Feind der Demokratie und als Systemherausforderung bezeichnet. Bei einer gemeinsamen Präsidiumssitzung mit der Schwesterpartei CSU erklärte Merz, ein beachtlicher Teil der AfD stehe außerhalb des Verfassungsspektrums Deutschlands. Anlass für Merz´ Besuch in München war, dass CDU und CSU ihre gemeinsame Agenda für die Landtagswahlkämpfe in Bayern und in Hessen vorgestellt haben. Den Hauptgegner bei Wahlen sieht Merz aber in der Grünen-Partei. Mit dieser müsse man sich auseinandersetzen, sagte er, denn sie trüge dazu bei, dass Deutschland in einer Deindustrialisierung stecke. Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Söder sagte mit Blick auf den Wahltag im Oktober, eine Zusammenarbeit mit den Grünen sei völlig ausgeschlossen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2023 21:00 Uhr