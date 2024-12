Union will im Bundestagswahlkampf Steuersenkungen versprechen

Berlin: Die Union will mit dem Versprechen von umfassenden Steuersenkungen in den Bundestagswahlkampf ziehen. Laut dem gemeinsamen Wahlprogramm, das dem Bayerischen Rundfunk vorliegt, wollen CDU und CSU den Tarif für die Einkommenssteuer schrittweise senken. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll künftig erst ab einem zu versteuernden Jahreseinkommen von 80.000 statt wie bisher 67.000 Euro gelten. Ferner will die Union als Regierungspartei die Pauschale für Berufspendler erhöhen und den Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent senken.

