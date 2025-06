Union will Deutschland auf Wehrpflicht vorbereiten

Berlin: Mehrere Unions-Politiker drängen darauf, Deutschland auf eine Rückkehr zur Wehrpflicht vorzubereiten. So geht zum Beispiel Fraktionschef Spahn davon aus, dass die bisher geplante Freiwilligkeit nicht ausreicht, um genügend Soldatinnen und Soldaten zu gewinnen. Daher müsse jetzt eine Struktur bei der Bundeswehr geschaffen werden, die eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht möglich macht, so Spahn in der Rheinischen Post. Er sprach sich dafür aus, dass eine mögliche Wehrpflicht erstmal nur für Männer gelten sollte. Dazu gibt es in der Union aber auch andere Positionen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 06:00 Uhr