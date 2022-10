Union will Bürgergeld-Plänen im Bundesrat nicht zustimmen

Mutmaßlicher Angreifer von Paul Pelosi soll wegen versuchen Mordes angeklagt werden

San Francisco: Nach dem Überfall auf den Ehemann der US-Politikerin Nancy Pelosi will die Staatsanwaltschaft Anklage wegen versuchten Mordes erheben. Der tatverdächtige 42jährige war gestern in das Wohnhaus von Pelosi eingebrochen und hatte ihrem 82jährigen Ehemann mit einem Hammer schwere Verletzungen am Kopf, an den Händen und einem Arm zugefügt. Dabei soll er gerufen haben "Wo ist Nancy?". Nancy Pelosi ist Sprecherin des US-Repräsentantenhauses. Protokollarisch ist sie in den USA die Nummer drei nach US-Präsident Biden und Vize-Präsidentin Kamala Harris. Sie wird von Leibwächtern geschützt, ihre Familie aber nicht. Am 8. November finden in den USA Zwischenwahlen für den Kongress statt, der Wahlkampf wird mit sehr aggressiven Argumenten geführt.

