Union will 200-Milliarden-Euro-Paket nicht zustimmen

Nachrichtenarchiv - 21.10.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Im Bundestag haben die Abgeordneten am Vormittag über das 200-Milliarden-Euro-Paket debattiert, mit dem die Folgen des Energiepreis-Anstiegs aufgefangen werden sollen. Die Union machte deutlich, dass sie dem Gesetz nicht zustimmen wird. Fraktionsvize Middelberg kritisierte, es gebe weder für die Gaspreisbremse, noch für die Strompreisbremse ein Konzept. Auch der AfD-Abgeordnete Glaser führte an, dass nicht feststehe, wer wann was bekommen soll. Vertreter der Ampel-Koalition verteidigten das Vorhaben. Der Grünen-Politiker Schäfer sagte, Deutschland sei sehr lange auf russisches Gas fixiert gewesen und habe damit Vertrauen in Europa verloren. Die SPD-Abgeordnete Esdar betonte, mit dem Gesetz werde der Rahmen gesetzt, um diejenigen zu entlasten, die unter den hohen Preisen am stärksten leiden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2022 11:00 Uhr