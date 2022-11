Union verteidigt im Bundestag Kompromiss zum Bürgergeld

Nachrichtenarchiv - 24.11.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter der Union haben den Kompromiss zum Bürgergeld im Bundestag verteidigt. CSU-Sozialexpertin Launert sagte zum Auftakt der Beratungen über den Etat des Arbeit- und Sozialministeriums, ihre Partei habe das Schlimmste bei der Sozialreform verhindert. Arbeit müsse sich lohnen, deshalb habe man beim Bürgergeld auf Sanktionen von Anfang an gedrungen. Ähnlich hatte sich Bayerns Sozialministerin Scharf heute Früh im BR geäußert. SPD-Sozialexpertin Michel erklärte, der Etat für Arbeit und Soziales 2023 sei gut aufgestellt, um die Neuerungen beim Bürgergeld zu finanzieren. Am Abend hatte sich der Vermittlungsausschuss auf einen Kompromiss zum Bürgergeld geeinigt. Damit steht einer Zustimmung im Bundestag und Bundesrat wohl nichts mehr im Weg. Die Regelsätze können dadurch ab Januar steigen, zudem soll es eine bessere Betreuung in den Jobcentern geben.

