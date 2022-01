Union unterstützt zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier

Nachrichtenarchiv - 05.01.2022 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Auch CDU und CSU untersützen die erneute Kandidatur von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident. Zuvor hatten sich bereits die Koalitionsparteien SPD, FDP und Grüne für ihn ausgesprochen. Damit ist Steinmeiers Wiederwahl so gut wie sicher. CDU-Chef Laschet sagte, gerade in den aktuellen Corona-Debatten brauche Deutschland eine glaubwürdige, parteiübergreifende Stimme, die zusammenführt und nicht ausgrenzt. Die Wahlleute in der Bundesversammlung entscheiden am 13. Februar über das Staatsoberhaupt für die nächsten fünf Jahre. Schon bei Steinmeiers erster Wahl im Jahr 2017 hatten die Unionsparteien den Sozialdemokraten unterstützt; Steinmeier war damals der gemeinsame Kandidat der großen Koalition. Die AfD will offenbar wieder einen eigenen Kandidaten aufstellen. Medienberichten zufolge will der Bundesvorstand am kommenden Montag entscheiden, wer kandidiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.01.2022 11:00 Uhr