Union unterstützt Regierungspläne für unabhängige Energieversorgung

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Habeck hat zum Auftakt der heutigen Haushaltsdebatte im Bundestag erklärt, die Regierungspolitik befinde sich in einer Zeitenwende. Man befreie sich in ungeahnter Geschwindigkeit von der Abhängigkeit von fossilen Energien aus Russland sowie ebenso von der zugehörigen Infrastruktur. Neben der Suche nach anderen Lieferanten würden nach jahrelangem Stillstand die erneuerbaren Energien und die dafür erforderlichen Netze ausgebaut. Der qualitative Unterschied sei, dass man sich nie wieder in die Hand von einem Lieferanten begeben wolle. Für die Union warnte der Abgeordnete Jung davor, angesichts der Ankündigung Putins, Gas nur noch gegen Rubel zu liefern, die eigenen Sanktionen zu unterlaufen. Es brauche eine klare europäische Antwort. Die Union unterstütze ausdrücklich das Vorhaben der Regierung, bei der Energieversorgung unabhängiger zu werden.

