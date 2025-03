Union und SPD wollen Koalitonsverhandlungen aufnehmen

Berlin: Union und SPD wollen Koalitionsverhandlungen aufnehmen, um sich auf Ziele einer gemeinsamen Bundesregierung zu verständigen. Wie CDU-Chef Merz vor wenigen Minuten erklärte, haben die Parteien in ihren Sondierungen bereits Grundsatzeinigungen erzielt. In der besonders umstrittenen Asylpolitik sollen nach seinen Worten Migranten an den deutschen Grenzen im großen Stil zurückgewiesen werden. Dies solle in enger Abstimmung mit den europäischen Partnern erfolgen. Laut Merz soll es deutlich mehr Grenzkontrollen sowie mehr Befugnisse für die Bundespolizei geben. Freiwillige Aufnahmeprogramme etwa für Afghanen sollen auslaufen. Bei der noch laufenden Pressekonferenz werden gerade weitere Vorhaben etwa in der Wirtschaftspolitik vorgestellt. Nun müssen die Parteigremien noch Koalitionsgesprächen zustimmen, die nächste Woche beginnen sollen. //evtl. stop//Weil die USA die Ukraine im Kampf gegen Russland nicht länger militärisch unterstützen und auf Distanz zu Europa gegangen sind, hatten Union und SPD ihre Sondierungen beschleunigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 15:30 Uhr