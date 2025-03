Union und SPD vor weiteren Koalitionsverhandlungen vorsichtig optimistisch

Berlin: Union und SPD geben sich vor den weiteren Koalitionsverhandlungen optimistisch. Die Atmosphäre werde "beständig besser", sagte CDU-Chef Merz nach Teilnehmerangaben in einer Sitzung der Unionsfraktion. CDU-Generalsekretär Linnemann sprach von "ermutigenden Signalen". SPD-Chef Klingbeil sagte in den ARD-Tagesthemen, er sei "vorsichtig optimistisch," dass sich die Parteien "zeitnah" einigen. Aus den 16 Arbeitsgruppen seien gute Vorschläge gekommen, die jetzt in den Koalitionsvertrag einfließen könnten. Nun soll sich zunächst eine deutlich kleinere Steuerungsgruppe mit den Ergebnissen beschäftigen, ab Freitag verhandeln dann nur noch die vier Parteivorsitzenden und 15 weitere Unterhändler. Als strittigste Punkte gelten weiterhin die Migration, die Besteuerung von Gutverdienern und die Rente.

