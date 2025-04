Union und SPD verhandeln weiter über mögliche Koalition

Berlin: Union und SPD wollen heute ihre Gespräche über eine mögliche Koalition in kleinerer Runde fortsetzen. Wie am Abend aus internen Kreisen zu hören war, soll erneut die Hauptverhandlungsgruppe um die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD zusammenkommen - dieses Mal jedoch in der bayerischen Landesvertretung in Berlin. Als einer der größten Knackpunkte bei den laufenden Beratungen gilt nach wie vor das Themen Steuer und Finanzen. So sind sich die Verhandlungspartner weiter uneinig, wie die angestrebten Einsparungen im Bundeshaushalt erreicht werden können. Zudem soll auch wieder über Wege zur Eindämmung der irregulären Migration gesprochen werden. Unklar ist derweil, ob das von CDU-Chef Merz ausgegebene Ziel, bis Ostern eine neue Regierung zu bilden, noch steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2025 02:00 Uhr