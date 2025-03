Union und SPD treffen beschleunigen Sondierung

Berlin: Union und SPD drücken bei der Suche nach einer neuen Bundesregierung für Deutschland aufs Tempo. Die Parteispitzen wollen ihre Sondierungsgespräche bereits morgen Nachmittag fortsetzen, wie es in Medienberichten heißt. Demnach kamen schon heute Fachpolitiker von CDU, CSU und SPD zu Gesprächen in kleineren Runden zusammen. CSU-Chef Söder schrieb auf der Plattform X, man werde alles dafür tun, um bald eine neue und stabile Bundesregierung zu haben. Dafür müssten alle Beteiligten über ihre Schatten springen. Der Eklat vorgestern zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj zeige einmal mehr, dass es jetzt ein starkes Deutschland und Europa brauche, so Söder weiter.

