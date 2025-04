Union und SPD stehen offenbar vor Abschluss der Koalitionsverhandlungen

Berlin: Union und SPD stehen offenbar vor einem Abschluss der Koalitionsverhandlungen. In Kürze sollen die Beratungen weiter gehen. Aus Verhandlungskreisen hieß es, Ziel sei es, bis zum Mittag zu einer Einigung zu kommen. Bei welchen Themen es noch hakt, ist offen. CDU-Chef Merz will die Bundestagsfraktion der Union um 18 Uhr über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen mit der SPD informieren. Etwas früher haben die SPD und die CSU Sitzungen geplant. Grund für das erhöhte Tempo ist nach Ansicht von Ursula Münch auch der wachsende Druck der europäischen Partnerstaaten. Im BR sagte die Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, alle blickten auf Deutschland und eine handlungsfähige Regierung. Die neue Regierung müsse sich nun schnell um die Probleme kümmern, die die Bürger beschäftigten. Dazu gehöre neben der Wirtschaftspolitik vor allem das Thema Migration.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2025 09:00 Uhr