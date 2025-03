Union und SPD starten in nächste Phase der Koalitionsverhandlungen

Spitzenvertreter von Union und SPD verhandeln über Koalition: Knapp fünf Wochen nach der Bundestagswahl könnten die Gespräche heute in die entscheidende Phase gehen. Die stellvertretende SPD-Parteivorsitzende, Rehlinger, betonte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, man gehe motiviert, aber auch sehr klar in die letzten Tage. Ihr zufolge liegt ein Konfliktpunkt noch immer in der künftigen Steuerpolitik.

