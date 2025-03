Union und SPD starten in nächste Phase der Koalitionsverhandlungen

Berlin: Die Führungsebene von Union und SPD geht motiviert in die entscheidende Phase der Koalitionsverhandlungen. Nach Beratungen in den Arbeitsgruppen geht es in den heute beginnenden Gesprächen darum, endgültige Kompromisse zu finden. Bayerns Ministerpräsident Söder erklärt im Morgenmagazin von ARD und ZDF, dass die größte Herausforderung in der Frage der Finanzierung liege. Dennoch zeigte sich Söder sicher, dass eine Regierung zustande kommt. Ähnlich äußerte sich die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger. Es sei in dieser Phase wichtig, nicht in den Kategorien von Gewinnen und Verlieren zu denken, sondern daran, was Deutschland brauche, um - so wörtlich - "wieder fit zu werden für die Zukunft". Die Hauptverhandlungsgruppe kommt am Nachmittag in der SPD-Zentrale zusammen.

