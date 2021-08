Union und SPD starten in heiße Phase des Wahlkampfs

Nachrichtenarchiv - 14.08.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Gießen: Union und SPD sind in die heiße Phase des Wahlkampfs gestartet. Dabei betonten die Kanzlerkandidaten Laschet und Scholz die unterschiedliche Steuer- und Finanzpolitik ihrer Parteien. Laschet sagte auf einer Veranstaltung in Gießen, Steuererhöhungen seien Gift. Mit derartigen Plänen gefährdeten SPD, Grüne und Linke den Wohlstand in Deutschland. Scholz bezeichnete bei einem Auftritt in Bochum die von Union und FDP geforderte vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und Entlastungen von Unternehmen als unfinanzierbar, unsolidarisch und unmoralisch. Er wolle vielmehr gleich im ersten Jahr seiner Kanzlerschaft durchsetzen, dass der Mindestlohn auf zwölf Euro pro Stunde erhöht wird. Derzeit liegt er bei 9,60 Euro.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.08.2021 22:00 Uhr