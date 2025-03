Union und SPD sondieren unter hohem Zeitdruck

Die Unterhändler von Union und SPD haben bis tief in die Nacht über die Bildung einer neuen Regierung gesprochen. Erst kurz vor Mitternacht wurde die Sondierung unterbrochen, im Lauf des Tages sollen die Verhandlungsteams wieder zusammenkommen. Zum Verhandlungsstand drang nichts nach draußen. Am Donnerstag will die EU auf das offenkundige Zerwürfnis zwischen Washington und Kiew reagieren. Bis dahin müssen grundsätzliche Fragen geklärt sein: Vor allem, wie eine schwarz-rote Regierung höhere Verteidigungsausgaben finanzieren will. Im Gespräch ist ein weiteres Sondervermögen für die Bundeswehr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.03.2025 01:00 Uhr