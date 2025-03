Union und SPD setzen Sondierungsgespräche heute fort

In Berlin haben Vertreter von Union und SPD bis in die Nacht darüber beraten, ob sie offizielle Koalitionsverhandlungen aufnehmen. Heute sollen die Gespräche fortgesetzt werden. Ein Themenschwerpunkt ist die Frage, wie die steigenden Kosten für die Verteidigung finanziert werden sollen. Diskutiert werden ein neues Sondervermögen oder eine Reform der Schuldenbremse. CDU-Chef Merz hatte zuvor die Hoffnung geäußert, dass man sich bis zum EU-Gipfel zur Ukraine am Donnerstag verständigen werde. In den Sondierungsgesprächen von Union und SPD dürfte es auch um ein weiteres Sondervermögen gehen, mit dem die Infrastruktur saniert und ausgebaut werden soll.

