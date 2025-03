Union und SPD setzen Sondierungen fort

Berlin: Union und SPD sind in der Hauptstadt zur möglicherweise entscheidenden Sondierungsrunde zusammengekommen. Von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt hieß es vorab, das Gesprächsklima sei gut - je mehr man sich den letzten Metern nähere, desto schwieriger würden aber die zu lösenden Aufgaben. SPD-Co-Chefin Esken sprach von einem "Kampftag". Dem Vernehmen nach geht es heute etwa um das Thema Migration, bei dem sich die Positionen von Union und SPD deutlich unterscheiden. Die beiden Lager bereiten seit gut einer Woche mögliche Koalitionsverhandlungen vor - und wollen an diesem Wochenende entscheiden, ob es dazu kommt. Unions-Kanzlerkandidat Merz strebt an, dass seine Bundesregierung bis Ostern steht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 10:00 Uhr