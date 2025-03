Union und SPD setzen Koalitionsverhandlungen fort

Spitzenvertreter von CDU, CSU und SPD sind am Abend in der CDU-Zentrale zusammengekommen: CSU-Chef Söder sagte zuvor, in dieser Woche müssten die großen Durchbrüche erzielt werden - vor allem beim Thema Finanzen. Als Knackpunkt der Gespräche gilt vor allem die Frage, wer steuerlich entlastet werden soll. - Von außen kommen Kritik und Forderungen. Der Bundesverband der Deutschen Industrie verlangt Steuerentlastungen. Die Linke warnt davor, die Axt an den 8-Stunden-Tag zu legen. Und die Grünen kritisieren, dass der Klimaschutz in den Koalitionsverhandlungen zu kurz kommt.

