Union und SPD setzen Koalitionsverhandlungen fort

Berlin: Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsgespräche fort. Die 19 Hauptverhandler der Parteien treffen sich am Abend dazu in der CDU-Zentrale. Zuvor sollen kleinere Runden zur Problemlösung bei verschiedenen Themen zusammenkommen. SPD-Chef Klingbeil sagte am Abend in der ARD, die Koalitionsverhandlungen müssten gelingen, man sei dazu verdammt. CSU-Chef Söder erklärte, er sei sehr optimistisch, dann man einen Koalitionsvertrag hinbekomme. Differenzen gibt es weiter unter anderem in der Steuerpolitik. Söder lehnte Steuererhöhungen klar ab. Klingbeil und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig verwiesen dagegen darauf, dass es ohnehin schon eine Haushaltslücke für das Jahr 2025 gebe und die Union zudem noch Senkungen bei den Unternehmens- und Einkommenssteuern wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.03.2025 06:00 Uhr