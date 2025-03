Union und SPD setzen Koalitionsverhandlungen fort

Berlin: Spitzenpolitiker von CDU, CSU und SPD kommen heute wieder in der Hauptstadt zusammen, um über eine Regierungskoalition zu verhandeln. Die 19-köpfige Gruppe um die Partei- und Fraktionschefs will offene Fragen klären, etwa bei den Themen Finanzen und Migration. CDU-Chef Merz hatte von "dicken Brocken" gesprochen, die aus dem Weg geräumt werden müssten. Wie lange die Gespräche dauern werden, ist noch nicht abzusehen. SPD-Generalsekretär Miersch sagte zuletzt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass noch "nichts in Stein gemeißelt sei". Ursprünglich wollte Merz bis Ostern eine neue Regierung bilden. Inzwischen ist der CDU-Chef von dieser Zeitvorgabe abgerückt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2025 10:00 Uhr