Union und SPD setzen ihre Sondierungen fort

Berlin: Union und SPD sind am Morgen zum dritten Mal für Sondierungsgespräche zur Bildung einer Regierungskoalition zusammengekommen. Gestern war die Runde erst kurz vor Mitternacht auseinandergegangen, über Ergebnisse wurde nichts bekannt. Unter besonderen Zeitdruck setzt die Politik das Zerwürfnis zwischen den USA und der Ukraine. Im Kern geht es darum, wie die künftige Ukraine-Hilfe finanziert werden kann. CDU-Chef Merz hatte betont, Ziel sei es, diese Fragen noch vor dem EU-Gipfel am Donnerstag zu klären. Im Gespräch sind seit dem Wochenende zwei getrennte Sondervermögen im dreistelligen Milliardenbereich: Eines für die Ukraine-Hilfe und die Verteidigung, ein zweites für die Infrastruktur in Deutschland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.03.2025 09:00 Uhr