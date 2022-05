Union und SPD ringen um Details der Bundeswehr-Finanzierung

Ukraine-Krieg überschattet Weltwirtschaftsforum in Davos

Davos: Unter dem Motto "Geschichte am Wendepunkt" hat in den Schweizer Bergen die Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums begonnen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen der Ukraine-Krieg und seine Folgen. Außerdem soll es um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gehen und um den Kampf gegen den Klimawandel. Bundeswirtschaftsminister Habeck sagte im Vorfeld, das Weltwirtschaftsforum in Davos gelte zwar als Symbol für die ungebändigte Globalisierung sowie für die Ausbeutung von Menschen und Ressourcen. Es biete aber auch den Rahmen für wichtige Debatten. Am Vormittag nimmt Habeck an einer Diskussionsrunde teil, bei der es um die Frage geht, wie man die Abhängigkeit von russischer Energie verringern kann. Später wird der ukrainische Präsident Selenskyj per Video zugeschaltet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2022 09:15 Uhr