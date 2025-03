Union und SPD nehmen Koalitionsverhandlungen auf

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin laufen: die Unterhändler von Union und SPD haben sich am Abend zum ersten Mal getroffen, und zwar in der CDU-Zentrale. Völlig offen ist allerdings noch, ob die Pläne aufgehen, Milliarden in die Bundeswehr und in die Infrastruktur zu investieren. Bei der Sondersitzung des Bundestags dazu gaben die Grünen sich hart, obwohl Union und SPD ihnen entgegen gekommen sind. Aus dem vorgesehenen Sondervermögen für Infrastruktur könnten bis zu 50 Milliarden Euro in den Klima- und Transformationsfonds fließen - lautet das Angebot von Unions-Fraktionschef Merz. Zudem könnten zusätzliche Mittel für die Verteidigung auch für Zivil- und Bevölkerungsschutz sowie für die Nachrichtendienste bereit gestellt werden, wie von den Grünen gewünscht. Die bleiben aber hart. Am Dienstag wird der Bundestag in einer weiteren Sondersitzung über die Gesetzentwürfe entscheiden.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 13.03.2025 22:00 Uhr