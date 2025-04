Union und SPD lassen Bundestag erst im Mai zusammentreten

Bundestag kommt in einem Monat wieder zusammen: Das hat der sogenannte Vor-Ältestenrat mit der Mehrheit von Union und SPD beschlossen. Konkrete Entscheidungen stünden nicht an, hieß es. Die Opposition kritisiert die lange Pause. Die AfD sprach von einer Blockade des neuen Bundestags. Die Grünen erklärten, eine Hängepartie dürfte es gerade in diesen Zeiten nicht geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.04.2025 12:15 Uhr