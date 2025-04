Union und SPD hoffen auf Wirtschaftsaufschwung

Union und SPD verteidigen Koalitionsvertrag: CSU-Vize Bär stellte sich im Interview mit dem BR gegen die Kritik, nach der zu viele Vorhaben unter Finanzierungsvorbehalt stehen. Sie sagte, man setzte auf Wachstum. Wenn das funktioniert, komme auch mehr Geld in die Kassen. Auch SPD-Generalsekretär Miersch mahnte zur Gelassenheit. Der Vertrag sei keine Bibel und auch kein Gesetz, sagte er im Morgenmagazin von ARD und ZDF. CSU-Chef Söder betonte unterdessen im Deutschlandfunk, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist, würde die Wirtschaft in immensem Ausmaß stärken. Niedrigere Stromkosten würden Unternehmen entlasten und Sonderabschreibungen für Investitionen sorgen. So sieht das auch die SPD-Co-Vorsitzende Esken. Sie sprach von "Superabschreibungen", die drei Jahre lang möglich sein sollen. Die künftige Regierung werde dafür sorgen, dass im Land wieder Zuversicht wachsen kann.

