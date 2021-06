Union und SPD einigen sich auf Reform ihrer Klimapolitik

Putin äußert sich zum Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion

Moskau: Zum 80. Jahrestag des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion hat der russische Präsident Putin die damaligen Soldaten seines Landes als Kriegshelden gewürdigt. Dieser Tag schmerze noch immer, erklärte er in einer Rede am Grabmal des Unbekannten Soldaten an der Kreml-Mauer in Moskau. Bundeskanzlerin Merkel hat aus Anlass des Jahrestages mit Putin telefoniert. Dabei sagte sie ihrem Sprecher zufolge, dass in Millionen Familien das Leid präsent sei, das mit den deutschen Verbrechen über die Menschen in Russland sowie in der Ukraine, in Belarus und in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken gebracht worden sei. Der Kreml erklärte mit Blick auf das Telefonat, beide Seiten seien sich einig, dass die Überwindung der gegenseitigen Feindschaft und die Versöhnung des russischen und des deutschen Volkes für die Gechicke des Nachkriegseuropas von zentraler Bedeutung seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.06.2021 19:00 Uhr