Union und SPD einigen sich auf milliardenschweres Paket für Verteidigung und Infrastruktur

Berlin: CDU, CSU und SPD haben sich auf ein milliardenschweres Finanzpaket für Verteidigung und Infrastruktur geeinigt. Wie CDU-Chef Merz am Abend sagte, solle für Investitionen in Wirtschaft und Infrastruktur ein Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro geschaffen werden. Er führte als Grund für das Sondervermögen an, dass hohe Verteidigungsausgaben nur zu verkraften seien, wenn die Wirtschaft binnen kürzester Zeit wieder wachse. Für die Militärausgaben wollen die möglichen Partner einer neuen Bundesregierung die Schuldenbremse lockern. Dafür müssten Union und SPD das Grundgesetz ändern, was nur mit einer Zweidrittelmehrheit im Bundestag möglich ist. Geplant ist, dass über beide Beschlüsse noch der alte Bundestag abstimmt. Dann würde die Zustimmung der Grünen zu den Plänen reichen. Grünen-Fraktionschefin Haßelmann sagte, die Vorschläge würden nun in Ruhe angeschaut. Die AfD-Parteispitze kritisierte, der in der Bundestagswahl ausgedrückte Wählerwille werde missachtet, wenn das Parlament jetzt noch in seiner alten Zusammensetzung entscheide.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.03.2025 06:00 Uhr