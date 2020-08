Union und SPD einigen sich auf längeres Kurzarbeitergeld

Das Wetter: In der Nacht meist trocken und klar

Das Wetter in Bayern: In der Nacht teils klar, teils wolkig. Im nördlichen Franken vereinzelt Schauer möglich. Tiefstwerte zwischen 18 Grad am Bodensee und 10 Grad in einigen Alpentälern. Am Tag viel Sonne, aber bei 19 bis 28 Grad sehr windig. Die weiteren Aussichten: Am Donnerstag meist freundlich. Am Freitag ebenso, aber im Tagesverlauf örtlich Schauer und Gewitter. Nachmittagstemperaturen zwischen 18 und 24 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.08.2020 21:00 Uhr