Union und SPD einigen sich auf längeres Kurzarbeitergeld

25.08.2020 23:45 Uhr

Berlin: Union und SPD haben sich darauf verständigt, wegen der anhaltenden Corona-Krise das Kurzarbeitergeld zu verlängern. Beim ersten Treffen nach der Sommerpause einigte sich der Koalitionsausschuss nach mehrstündigen Beratungen darauf, die Bezugsdauer der Lohnersatzleistung bis Ende nächsten Jahres auszudehnen. Das teilten Vertreter der großen Koalition am späten Abend vor Journalisten mit. Die SPD hatte ursprünglich vorgeschlagen, das Kurzarbeitergeld noch um drei weitere Monate zu verlängern. Der Union war das wegen der hohen Kosten aber zu viel. Außerdem sollen krisengeplagte Unternehmen staatliche Überbrückungshilfen nicht nur bis Ende diesen Monats beziehen können, sondern bis Jahresende. Besonders umstritten war eine Reform des Wahlrechts, um zu verhindern, dass der Bundestag mit aktuell 709 Abgeordneten nach der Wahl im kommenden Jahr noch größer wird. Hier soll es - so wörtlich - "Dämpfungsmaßnahmen" geben, um die Vergrößerung des Parlaments zu begrenzen. Eine umfangreiche Reform des Wahlrechts soll dann zum Wahljahr 2025 in Kraft treten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 25.08.2020 23:45 Uhr