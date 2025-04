Union und SPD beraten über Streitpunkte wie Migrationspolitik

Berlin: Union und SPD setzen heute ihre Koalitionsverhandlungen in kleineren Runden fort. Ein Thema ist dabei auch die Migrationspolitik. Seit fünf Monaten gilt in Deutschland, dass Menschen, die ihr Asylverfahren in einem anderen europäischen Staat durchführen müssen, nur noch in Ausnahmefällen Sozialleistungen erhalten. In der Regel sollen sie lediglich ein Reiseticket erhalten. Mehrere Bundesländer haben bereits mitgeteilt, den Ampel-Beschluss nicht umzusetzen. Der Parlamentarischer Geschäftsführer der Unions-Bundestagsfraktion, Frei, ist zuversichtlich, dass die Lösung gelingen kann durch eine intensive Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarländern, die schon heute eine restriktivere Migrationspolitik fahren. Was die Ampel-Regierung bei dem Thema erreicht hat, will Bundesinnenministerin Faeser am Vormittag vorstellen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2025 09:00 Uhr