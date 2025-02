Union und SPD beraten erstmals über mögliche Regierungszusammenarbeit

Suche nach Koalitionspartner hat begonnen: Nur einen Tag nach der Bundestagswahl hat sich der Kanzlerkandidat der Union mit SPD-Chef Klingbeil zu ersten Gesprächen getroffen. Die Kanäle seien offen, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, am Abend im ARD-Brennpunkt. Demnach könnten nächste Woche bereits die Sondierungsgespräche beginnen. SPD-Chef Klingbeil gab sich in der selben Sendung noch zögerlich. Er sieht keinen Automatismus für eine gemeinsame Regierung mit der Union. Klingbeil wörtlich: "Wir wollen stabile Renten, wir wollen höhere Löhne. Wir wollen, dass die Menschen gesehen werden, die hart arbeiten in diesem Land. Und es gab an ganz vielen Stellen Widerspruch von Friedrich Merz. Und da muss er sagen: wie stellt er sich eine künftige Regierung vor?"

