Union und SPD beginnen ihre Sondierungs-Gespräche

München: Union und SPD beginnen heute mit Gesprächen über eine schwarz-rote Koalition. Beide Seiten schicken jeweils neun Delegierte. Bei dem Treffen dürfte es um erste Linien und einen groben Zeitplan gehen. Die Sondierungen dauern in der Regel mehrere Tage. CDU-Chef Merz hatte angekündigt, dass er bis Ostern eine neue Regierung bilden will. Handwerkspräsident Dittrich rief die Parteien auf, den Fokus auf die Wirtschaft zu setzen. In der ARD-Talksendung "Mitreden! Deutschland diskutiert" sagte Dittrich, der starke Wandel, der derzeit stattfinde, erzeuge nicht nur Gewinner. Viele Menschen machten sich Sorgen um die Zukunft. Daher habe ihn das starke Abschneiden der AfD nicht überrascht. Nach seinen Worten sind allein im Handwerk letztes Jahr rund 80.000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Ähnlich äußerte sich der CSU-Bundestagsabgeordnete Silberhorn. Er plädierte für mehr steuerliche Investitionsanreize, einen Subventionsabbau und niedrigere Energiekosten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.02.2025 06:00 Uhr