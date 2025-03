Union und SPD beginnen entscheidende Phase der Koalitionsverhandlungen

Koalitionsverhandlungen für neue Bundesregierung haben entscheidende Phase erreicht: Für CDU, CSU und SPD sind seit heute die Parteichefs zusammen mit Unterhändlern am Zug. Ihre Aufgabe für die nächsten Tage: Die großen Streitthemen klären, wie beispielsweise in der Migrationspolitik und bei den Finanzen. Besprochen wird also auch, welche Wünsche bezahlbar sind. CDU-Chef Merz sagte vorab, es sei klar, dass umfassend gespart werden müsse. Auch SPD-Chefin Esken betonte, die Mittel seien begrenzt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.03.2025 21:00 Uhr