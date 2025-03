Union und SPD beenden am späten Abend Sondierungsrunde

Berlin: Union und SPD haben am späten Abend eine erneute Sondierungsrunde beendet. Details zu möglichen Einigungen wurden nicht bekannt. Die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger, die für die SPD an den Gesprächen teilnimmt, sagte, man sei vorangekommen. Wie es im Vorfeld hieß, stand dieses Mal unter anderem das Thema Migration im Fokus. Die Union hatte sich im Wahlkampf für eine deutlich strengere Migrationspolitik eingesetzt, die SPD dagegen lehnt das in Teilen ab. Im Laufe des heutigen Tages sollen die Sondierungsgespräche dann fortgesetzt werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.03.2025 01:00 Uhr