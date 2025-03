Union und Sozialdemokraten beraten mit Grünen über Schuldenpaket

Union und Sozialdemokraten beraten mit Grünen über Schuldenpaket: CDU-Chef Merz, SPD-Chef Klingbeil und CSU-Landesgruppenchef Dobrindt sind am Abend in Berlin mit Vertretern der Grünen zusammengekommen. Die Partei- und Fraktionsführung der Grünen hatte zuvor eine Zustimmung zu den geplanten milliardenschweren Verteidigungs- und Infrastrukturausgaben erneut abgelehnt. Die Grünen stünden nicht zur Verfügung, um Wahlgeschenke von Union und SPD zu finanzieren, so Grünen-Chefin Brantner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.03.2025 21:30 Uhr