Union und Grüne treffen sich zur Sondierung

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am Vormittag treffen sich Union und Grüne, um die Möglichkeit einer Jamaika-Koalition auszuloten. Die Grünen streben nach der Bundestagswahl zwar eine Ampel-Koalition mit SPD und FDP an, schließen aber auch ein Bündnis mit Union und FDP nicht aus. Das heutige Treffen bildet den Abschluss der ersten bilateralen Gesprächsrunden zwischen den Parteien, die für eine Regierungsbildung in Frage kommen. Inhaltliche Streitpunkte zwischen Union und Grünen sind vor allem die Finanz- und Steuerpolitik: Die Grünen wollen hohe Einkommen und Vermögen stärker besteuern, das lehnt die Union ab. Die Union besteht außerdem auf der im Grundgesetz verankerten Schuldenbremse, die die Grünen aushebeln wollen. Der niedersächsische CDU-Chef Althusmann rechnet nach dem historischen Wahldebakel seiner Partei nicht mit einer Regierungsbeteiligung der Union. Er forderte die CDU auf, noch in diesem Jahr eine politische Erneuerung auf den Weg zu bringen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.10.2021 07:00 Uhr