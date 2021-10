Union und Grüne kommen zu Sondierung zusammen

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Union und Grüne loten heute in einem ersten Sondierungsgespräch Möglichkeiten für eine Regierungszusammenarbeit aus. Die Grünen nehmen mit ihrem zehnköpfigen Verhandlungsteam daran teil, CDU und CSU sind mit jeweils fünf Unterhändlern vertreten. - In der vergangenen Woche gab es bereits in verschiedenen anderen Konstellationen Zweiergespräche zwischen Union, SPD, Grünen und FDP. Diese hatte der Union zuletzt Indiskretion vorgeworfen, weil sie nach Meinung der Liberalen Gesprächsinhalte an die Medien weiter gegeben hat. Der stellvertretende Vorsitzende der FDP, Vogel, twitterte: "Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!"

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 01:00 Uhr