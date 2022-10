Union und Freiburg siegen in der Europaleague

Ukraine meldet Angriff auf Charkiw

Charkiw: Die ostukrainische Großstadt ist nach Angaben von regionialen Behörden am Abend von russischen Raketen getroffen worden. Der Bürgermeister berichtete von mindestens zwei Einschlägen. Teilweise sei in der Stadt der Strom ausgefallen. Angaben zu Toten oder Verletzten gab es zunächst nicht. Zuvor hatten russische Behörden die Ukraine beschuldigt, ein Wohnhaus in der Stadt Belgorod bombardiert zu haben. Später soll in der Region an der Grenze zur Ukraine ein Munitionsdepot explodiert sein.

Sendung: BR24 Nachrichten, 14.10.2022 02:00 Uhr