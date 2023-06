Union und FDP sind gegen Ausnahmen bei Reform des EU-Asylrechts

Meldungsarchiv - 04.06.2023 13:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Union und FDP haben sich gegen Ausnahmen bei den Plänen zur Reform des EU-Asylrechts ausgesprochen. Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Frei, sprach von einem Aufweichen der Vorschläge, sollten Familien mit Kindern und Minderjährige von den Grenzverfahren ausgeschlossen werden. Auf ihre Bedürfnisse könne in den Verfahren selbst Rücksicht genommen werden, sagte Frei dem Tagesspiegel. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai befürchtet, dass durch Ausnahmen eine Einigung in Europa gefährdet werden könnte. Die EU-Innenminister beraten am Donnerstag über eine Reform des Asylrechts. Ministerin Faeser ist für Verfahren an den EU-Außengrenzen, will aber Familien mit Kindern und Minderjährige davon ausschließen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.06.2023 13:00 Uhr