Union und FDP begrüßen geplante Sanktionen gegen Job-Verweigerer

Berlin: Union und FDP begrüßen den Vorstoß von Arbeitsminister Heil, Job-Verweigerern für eine gewisse Zeit das Bürgergeld zu streichen. Der sozialpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Stracke, sagte den Funke-Medien, wer sich aus Bequemlichkeit jedem Job-Angebot verweigere, könne nicht auf die Solidargemeinschaft zählen. Ähnlich äußerte sich der FDP-Sozialpolitiker Kronenberg im "Tagesspiegel". Arbeitsminister Heil plant, dass die Behörden das Bürgergeld bis zu zwei Monate lang komplett streichen können, wenn Arbeitslose jegliche Job-Angebote ablehnen. So steht es in einem Referentenentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Aktuell können die Behörden in solchen Fällen lediglich 30 Prozent der Leistungen kürzen. Heil begründet seinen Vorstoß in einem Interview damit, dass eine kleine Minderheit nicht das ganze System in Verruf bringen dürfe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 23:45 Uhr