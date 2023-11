Union streitet über Reform der Schuldenbremse

Berlin: In der Union ist ein offener Streit über die Reform der Schuldenbremse ausgebrochen. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner sagte dem Magazin „Stern“, er habe eine klare Haltung: Für Zukunftsinvestitionen sei eine Reform der Schuldenbremse dringend erforderlich. Gestern hatte CDU-Parteichef Merz Wegner einen öffentlichen Rüffel erteilt wegen dessen Haltung zu dem Thema. Merz sagte, Entscheidungen würden im Bundestag getroffen und nicht in Rathaus von Berlin. Neben Wegner hatten sich zuvor weitere Unions-Politiker, auch einige Ministerpräsidenten und Abgeordnete ebenfalls für eine Reform der Schuldenbremse ausgesprochen. Der bayerische Ministerpräsident Söder lehnt diese weiterhin ab. Mit der Haushaltskrise beschäftigt sich am Abend auch der Koalitionsausschuss im Kanzleramt. Führende Politiker von SPD, Grünen und FDP beraten über den weiteren Kurs nach dem Verfassungsgerichtsurteil zum Haushalt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 29.11.2023 11:15 Uhr