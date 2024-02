Union stimmt im Vermittlungsausschuss gegen das Wachstumspaket

Berlin: Im Streit über das Wachstumschancengesetz hat es auch im Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag keine Einigung gegeben. Zwar stimmte eine Mehrheit mit den Stimmen der Ampel-Parteien für eine neue Version des Gesetzes. Die Union blieb aber bei ihrem Nein. Sie wollte dem Wachstumschancengesetz nur dann zustimmen, wenn die Bauern ihre Agrardiesel-Subventionen behalten. Bundesfinanzminister Lindner warf der Union eine Verweigerungshaltung vor. Er sagte nach der Sitzung, die deutsche Wirtschaft brauche dringend Impulse. Er hoffe deshalb auf ein Umdenken der Union, so der FDP-Politiker. Auch Vertreter von Grünen und SPD zeigten sich enttäuscht über die Haltung der Union. Mit dem Wachstumschancengesetz sollen Firmen in Deutschland um gut drei Milliarden Euro entlastet werden. Nun ist offen, ob das Paket in einem Monat im Bundesrat eine Zustimmung erhält.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.02.2024 01:00 Uhr